ALERTA: Observador internacional confirma violaciones a Derechos Humanos de Jorge Glas en cárcel de Latacunga (DOCUMENTO)

Documentos

Entre estas irregularidades, se conoció que exvicepresidente no tuvo acceso a un baño en sus primeros días y que tuvo que realizar sus necesidades básicas en su propia celda y en una botella David Araméndiz, observador internacional del "Caso de Jorge Glas", emitió un informe sobre su visita al ex vicepresidente de la República y manifestó que a la fecha que la realizó, su situación en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga era bastante crítica. Además, señaló que las condiciones en las que vivía Glas estaban marcadas por múltiples violaciones a los Derechos Humanos, debido a que se encuentra gravemente enfermo y no cuenta con las condiciones necesarias para su atención, igualmente existe mucha insalubridad y condiciones deplorables en su celda y baño.