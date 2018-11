"Microfisuras en Coca Codo Sinclair no causan paras en operación", asegura Ministro Carlos Pérez

Anunció que se harán investigaciones para conocer si estos problemas podrían afectar en un futuro El Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, se refirió a la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y los diferentes problemas que tiene este proyecto emblemático y aseguró que se tiene conocimiento de varias fisuras en esta estructura. Sin embargo, comentó que estas "no causan paras en la operación. Este es un estudio a futuro".

“Estos problemas se han presentado sobre todo en los distribuidores de agua. Este es algo que se viene arrastrando desde el año 2016. Antes del arranque se subsanaron estas fisuras pero continúan apareciendo”.

“Esa es nuestra preocupación el hecho de que siga apareciendo estos desperfectos. Este problema se detectó desde un inicio cuando llegaron los conductores de agua y parte vino soldado desde China y otra se hizo aquí en Ecuador. El proceso de soldadura no fue apropiado y no usaron las temperaturas adecuadas para realizar este trabajo”.

Comentó que por esto el material está “fatigado”, “entonces hasta que el material entre en un proceso de reposo este sigue en estrés”. Pérez afirmó que esto fue detectado a tiempo, “el problema fue haber aceptado esos materiales antes de la instalación final y del vertido del concreto encima de esos tubos”.

Recordó que este proyecto tiene que durar más de 50 años. “Hemos contactado con la empresa SiNOHYDRO para contratar a una tercera empresa especializada en esto y hará el análisis de todos y cada uno de los distribuidores. Vamos detectar cual es el problema, si tiene solución y cuáles serán los pasos para resolverlo”.

Comentó que se ha pedido a la empresa 10 años de garantía de estas reparaciones. “Las microfisuras no ponen en riesgo, como están hoy, la operación de Coca Codo Sinclair, la preocupación es si esas microfrisuras se hacen frasuras. En el tiempo hay preocupación, pero hoy por hoy, no afecta”.

Pérez mencionó que no se puede recibir el proyecto hasta que se resuelvan todos estos desperfectos. “En la práctica todavía tenemos parte de las garantías que están vigentes en el contrato de construcción y ahora estamos pidiendo otra equivalente al 5% del costo de los distribuidores. La Contraloría tiene que evaluar el rubro cesante que pueda significar la para de este proyecto”.

“Los costos que se tienen que pagar por las reparaciones y la contratación de esta empresa serán afrontados por SINOHYDRO. Va a tomar tiempo la reparación, en un primer estudio, se decía que iba a durar 12 meses, porque no se puede realizar una para completa, sino parcial. Tenemos que seguir generando”.

Comentó que se espera que no se afecte a la generación de energía que produce la Hidroeléctrica para el país. “Hasta el momento las microfisuras no están causando paras en la operación. Si se agrava esto pudiera causar una para. No queremos que estos problemas se conviertan en grandes fracturas y tener un problema catastrófico”.

Pérez recordó que la planificación de demanda y entrega de energía se ha hecho con tiempo. “Nosotros tenemos que analizar la demanda de energía muchos años antes y hay que trabajar en eso. Una de las preocupaciones que tenemos ahora es el estiaje, ya que no hay ahora la cantidad de agua que teníamos antes. Este momento estamos por debajo de la cota del 10% de agua que ya nos pone en una zona crítica. Por eso es que los proyectos no están produciendo a su máximo”. (BGV)

Fuente: Radio Quito/ Ecuadorinmediato