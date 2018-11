Abogado de familia Gabela: Si en informe no aparecen nombres, "Comisión de Asamblea no hizo nada"

Criticó que aún faltan documentos por desclasificar y lamentó que, ni la Fiscalía ni la Asamblea, quieran tocar los documentos de la FAE La Comisión que investigó sobre la muerte del General Jorge Gabela está por emitir su informe final y para Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, debe existir decisión política de las autoridades para poder transparentar los casos de derechos humanos y no se queden en impunidad. Espera que en el informe final, que presentará la Comisión de la Asamblea que investigó el caso, se den los nombres y apellidos de involucrados. De lo contrario, dijo, "realmente la Comisión de la Asamblea no hizo nada".

Recordó que ya son 8 años de este caso y cuestionó que hay actos de omisión en la justicia con respecto a casos de derechos humanos. “La Fiscalía hace un trabajo a medias, luego viene Galo Chiriboga y no investiga, vine Carlos Baca y tampoco investiga y ahora Paúl Pérez renuncia”, criticó.

Mencionó que “si en el informe que se presentará, no aparecen nombres de personas y si no aparecen personas jurídicas de por medio, en los diferentes momentos y no aparecen nombres y apellidos de funcionarios, realmente la Comisión de la Asamblea no hizo nada.

Para hacer una acción penal, dijo, necesitan individualización de personas naturales y jurídicas. Además, recordó que el presidente Moreno pidió que desclasifiquen todos los documentos, pero lamentó que faltan muchos documentos.

“En la FAE nadie ha topado muchas cosas, ni desde la Fiscalía ni desde la Asamblea quieren topar los archivos de la FAE porque ahí se hicieron sesiones donde estuvo el General Gabela y se cayeron 4 procesos para comprar los Dhruv por oposición de Gabela”, acotó.

Esperan que la Asamblea dé luces a este caso y que la Fiscalía continúe con las investigaciones correspondientes para esclarecer este caso.

(PP)

Fuente: EcuadorTV