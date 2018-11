Julio César Trujillo: "No podemos permitir que, por ser indígenas, tengan más derechos que resto de ecuatorianos"

Presidente de CPCCS-T recibió a dirigentes que participan en movilización nacional que llegó a Quito a reclamar por concesiones mineras y petroleras en sus territorios Los dirigentes que protagonizan la marcha indígena que llegó hasta Quito acudieron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) para entregar a su titular, Julio César Trujillo, un documento emitido por la Defensoría del Pueblo sobre la protección a la naturaleza y rechazando las explotaciones mineras. Así lo aseveró el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas.

“Hay una movilización indígena porque en un año no ha habido resultados. El movimiento apoyó la consulta popular en donde dijimos ya no más a las concesiones mineras en las fuentes de agua, en las zonas protegidas. Pero también se aprobó combatir la corrupción. No se ha dado cumplimiento”, lamentó.

Según indicó, han existido más concesiones mineras sin consulta previa, libre e informada en los territorios de las nacionalidades y pueblos indígenas. “Ante ello, en la Amazonía, en Santa Clara, los pueblos expulsaron a una empresa hidroeléctrica que ha hecho daño al río más importante del sitio, el Piatúa”.

Tras sus exigencias, Trujillo aceptó el documento, pero aclaró que el movimiento indígena no tendrá ni más ni menos privilegios. “Corren los mismos riesgos que nosotros corremos porque no buscamos privilegios, los combatimos y los vamos a combatir en donde se quiera conseguirlos”.

“A veces, las decisiones que tomamos no van a ser de su gusto porque no podemos permitir que, por ser indígenas, tengan más derechos que el resto de ecuatorianos. No tienen ni menos ni más derechos que el resto del pueblo ecuatoriano, pero tenemos que aceptar que estamos sujetos a las mismas obligaciones”, dijo.

