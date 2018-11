Inconformes tras reunión con Ministro Carlos Pérez, mujeres amazónicas levantaron toma simbólica

Analizarán nuevas medidas Las 15 mujeres amazónicas y voceros de Yasunidos abandonaron el Ministerio de Hidrocarburos, en la ciudad de Quito, a donde llegaron el martes pasado para ser atendidos por el Ministro Carlos Pérez. Anoche se efectuó el encuentro, que los dejó inconformes. No se descartan acciones posteriores en otros escenarios y espacios.

A partir de las 22h00 del ayer, miércoles, el Ministro de Hidrocarburos se reunió con la delegación de las mujeres amazónicas y Yasunidos, que se apostaron en los exteriores de la Secretaría de Estado.

Este martes pasado, una delegación de 15 personas de las Mujeres Amazónicas y Yasunidos ingresaron al Ministerio de Hidrocarburos, en la ciudad de Quito, en protesta a la licitación de cuatro bloques petroleros en la Amazonía y la eventual explotación en la zona del Ishpingo.

Dijeron que no se moverían de ahí hasta conversar con el Ministro Carlos Pérez; después de dos días de protesta, se reunieron con el Secretario de Estado.

En la reunión, el Ministro destacó que es posible realizar actividad petrolera y minera de forma adecuada, cumpliendo altos estándares, con responsabilidad social y ambiental, en el marco de la ley.

Respecto a posibles daños al ambiente, expresados en la reunión con las mujeres amazónicas, comentó que no se va a permitir derrame de desechos a los ríos ni afectaciones al ambiente, informó el Ministerio.

“Eso es inaceptable y se establecen sanciones penales para ello”, enfatizó Pérez.

Negó, asimismo, que se busque cambiar la legislación vigente sobre la Declaratoria de Interés Nacional del Parque Yasuní. Pérez explicó que el Decreto Presidencial será respecto al incremento a 59 mil hectáreas de la zona intangible y reducir a 300 hectáreas la zona de intervención.

De las mujeres amazónicas, recibió un documento de propuesta en relación a la actividad petrolera.

“Escuché sus inquietudes y analizaremos sus propuestas. Nuestro Gobierno siempre está abierto al diálogo”, comentó Pérez tras la cita.

Los planteamientos presentados serán analizados conjuntamente con otras carteras de Estado y se darán a conocer las resoluciones tomadas en el Gobierno.

Desde Yasunidos, se informó, en la reunión se analizaron tres temas: ampliación petrolera en Ishpingo, licitación petrolera en bloque 86 y 87 y el mandato de mujeres amazónicas

Sobre el primer punto, Benito Bonilla, vocero de Yasunidos, comentó que "la respuesta fue que no es posible cerrar la llave de la operación petrolera en el país porque hay una obligación con más de 16 millones de ecuatorianos".

"Nuestro punto de vista es que el Ministro debía responder ante el requerimiento que hicimos porque no hemos pedido que se cierre la llave de la explotación petrolera, hemos pedido que no se opere más en el Parque Yasuní, hemos pedido que los bloque 86 y 87, que afectan a las nacionales no se desarrollen, porque afectan derechos colectivos", mencionó.

Sobre la zona intangible, el Ministro, según Bonilla, admitió que conocen que no pueden entrar en la zona.

"Pero se olvidó decir que el área de amortiguamiento es un lugar en el que tampoco pueden operar", acotó, explicando que este perímetro es una franja de 10 kilómetros, en la que está el 80 por ciento del crudo del campo Ishpingo y que es intangible.

"El Decreto Ejecutivo con el que el Ministro quiere realizar la operación, que está por firmarse, permitiría la operación petrolera en este lugar, al mismo tiempo que ampliaría la zona intangible y reduciría el área de explotación en el bloque 43, sin embargo, en la consulta de febrero eso no fue por lo que votamos", alertó.

Bonilla comentó que, tras la cita, la delegación ecologista no quedó conforme con la reunión, ya que Pérez no respondió las inquietudes de las mujeres ni de la Defensoría del Pueblo.

No obstante, se levantó la medida.

Con información de Ministerio de Hidrocarburos, Yasunidos y Ecuadorinmediato

