Con malabarismo, acrobacia y danza se inaugura Festival de Artes Vivas Loja 2018 (AUDIO)

Se extenderá hasta 25 de noviembre y tendrá como escenarios principales al Teatro Benjamín Carrión, Teatro Bolívar, Centro Cultural Alfredo Mora Este jueves 15 de noviembre se inaugura la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018, en el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora, a las 20h30. El evento se transmitirá en vivo por Ecuadorinmediato/Radio, así lo indicó Esteban Jara durante el cuarto programa al aire de "Enlojecidos", que se emite los martes y jueves a las 10h00 por Ecuadorinmediato/Radio y su reprise a las 16h00. Este domingo 18 de noviembre, el espacio radial se transmitirá en el mismo horario, al igual que su reprisse.

Este año, el festival se inaugurará con el show de circo y teatro de Gypsy Express. La presentación contará con actos de malabarismo, acrobacia, técnicas aéreas y de danza, que estarán acompañados por la música gitana de Burning Caravan.

El festival, que se extenderá hasta el 25 de noviembre, tendrá como escenarios principales al Teatro Nacional Benjamín Carrión, el Teatro Bolívar, el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes y La Casona; en donde se presentarán destacados artistas ecuatorianos y extranjeros, provenientes de Argentina, Alemania, Perú, Colombia, Cuba, España, Japón, Indonesia, Chile, entre otros países.

También habrá espectáculos de acceso libre al público en parques, calles y plazas como las de Santo Domingo, la Plaza Central de Loja, la Plaza San Sebastián, la Plaza de San Francisco y la Plaza del Valle.

"Ayer (miércoles) inció el taller de crítica de artes escénicas del español Carlos Gil Zamora en uno de los auditorios de la Universidad Técnica Particular de Loja, y lo dictará hasta el sábado 18 de noviembre como parte de la Escuela del Festival y en el marco del programa de capacitación para el desarrollo en el sector cultural. Este taller tiene como objetivo mejorar la formación de críticos en artes escénicas y desarrollar la investigación en crítica artística. Carlos Gil es director de la revista española Artes", comentó Esteban Jara, productor general y conductor del programa "Enlojecidos".

Además, recordó que este viernes 16 de noviembre, a las 17h00, se presentará el estreno de "Línea y contorno de un abismo o animales que ríen" en el teatro Benjamín Carrión. La obra es dirigida por la reconocida coreógrafa española Laura Aris, e interpretada por el elenco de la Compañía Nacional de Danza.

"A la misma hora se presentará "Mina_A" de Proyecto Mina, en la planta baja de La Casona Cultural Bolívar. A las 19h00 se presentarán tres obras: 'Medea llama por cobrar' de Zero no Zero Teatro en La Casona; 'Polvo' de La Fábrica, Cuerpo-Espacio de Guayaquil, en el Centro Cultural Alfredo Mora; y 'La Cucarachita Martina' de La Colmenita de Cuba, en la Plaza San Sebastián. A las 20h30 la segunda presentación de "Línea y contorno de un abismo o animales que ríen" en el teatro Benjamín Carrión", señaló Esteban.

Los horarios, sedes y precios de todas las funciones que tienen costo, así como detalles de los talleres, se pueden consultar a través de la página web: www.festivaldeloja.com.

