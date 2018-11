Waoranis advierten posible conflicto con Taromenane por entrada de petroleras a zona intangible de Yasuní

Manuela Ima, dirigente, relató que una taromenane, en Pastaza, alertó que pueblo no contactado está dispuesto a atacar a quien sea, pues petroleras se están tomando su territorio Manuela Ima, lideresa waorani, advirtió de un posible conflicto entre ese pueblo y los Taromenane, puesto que tras la explotación petrolera en el Yasuní, dicho grupo no contactado se está desplazando a territorio Waorani, lo que podría provocar una pelea. Explicó que una mujer de su nacionalidad encontró a una taromenane en Pastaza y ahí le advirtió que el pueblo no contactado está dispuesto a atacar a quien sea, pues las petroleras se están tomando su territorio.