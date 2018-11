Walter Spurrier: En proforma 2019 "no hay ajuste y sigue tendencia a reducir gasto de inversión"

Considera que el Gobierno aplaza la corrección de la economía y afirmó que, en algún momento, tendrá que tomar medidas más firmes por falta de financiamiento El analista económico, Walter Spurrier, lamentó que en la proforma presupuestaria de 2019 no exista un ajuste y siga la tendencia a reducir el gasto de inversión. Considera que hay dos puntos claves que se deben hacer una reducción, pero que el Gobierno no lo ha hecho: El primero, subsidiar combustible y, lo segundo, el achicamiento del Estado. En la proforma se espera una gran inversión del sector privado, sin embargo, Spurrier mencionó que las previsiones del Banco Central del Ecuador no apuntan a que eso se va dar.