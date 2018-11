"Proforma 2019, al final del día, es decisión del Ejecutivo, Comisión planteará sugerencias no vinculantes", asevera Daniel Mendoza

Asambleísta asegura que Presupuesto es "responsable" a la realidad de país Daniel Mendoza, asambleíta y representante de la Comisión de Desarrollo Económico, se refirió a la Proforma 2019 entregada por el Gobierno a la Asamblea Nacional. Aseguró que, al final del día, esta es una decisión, del Ejecutivo, "nosotros plantearemos sugerencias que no son vinculantes. La Constitución es bastante clara nosotros no podemos modificar el techo. El Gobierno deberá aceptar nuestras recomendaciones o no".