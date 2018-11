Carlos Pérez aclara que reparación de hidroeléctrica Coca Codo "no le costará nada al país"

"Es obligación de la contratista Sinohydro", afirmó el Ministro al precisar que la empresa aceptó extender la garantía por 10 años El ministro de Energía y Recursos no Renovables, Carlos Pérez, confirmó que existen varias fisuras en la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. En un informe borrador de la Contraloría, explican que existen varios defectos de todo tipo que no han sido corregidos y que su arreglo le costaría USD $1010 millones. Sin embargo, Pérez aclaró que se trabaja en la reparación y remarcó que no le costará al Estado ecuatoriano porque la contratista asumirá estos gastos.