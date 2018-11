Rafael Correa sobre ex Fiscal Pérez: "Después de cumplir con "encargo" de perseguirme, seguramente lo premiaron con puestito en el exterior"

Todavía espero que encuentre mis "cuentas secretas", añadió ex Mandatario "Después de cumplir con "encargo" de perseguirme, seguramente lo premiaron con puestito en el exterior", así reaccionó el ex Presidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre la renuncia del Fiscal encargado, Paúl Pérez al cargo. Y le recordó que todavía no le ha informado sobre las supuestas "cuentas secretas" del ex Mandatario.