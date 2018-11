Ministerio de Salud: Etiquetado de alimentos se mantendrá, pero se revisa política en relación a edulcorantes

Ministra Verónica Espinosa estimó que en 30% de productos procesados se modificó receta para ajustarse a un etiquetado más saludable La ministra de Salud, Verónica Espinosa, aseguró que el etiquetado de alimentos no tendrá cambios, pero que lo que sí se revisa es la política en relación a los edulcorantes y cómo medir su contenido cuándo son líquidos en lugar de sólidos.

"La problemática no está en el etiquetado, por ejemplo, en el consumo de la leche; si bien la preocupación es por la disminución del consumo de los lácteos vemos que es un fenómeno mundial, que no pasa solamente donde existe etiquetado y que probablemente está relacionado con que se ha reemplazado el consumo de la leche por el de las bebidas azucaradas, que es algo que no es deseable", dijo Espinosa.

La funcionaria acotó que la industria ha modificado la formulación de los alimentos para que tengan semáforo más amarillo o más verde lo que, a su criterio, muestra que no se está disminuyendo el mercado sino sustituyendo el mercado de los alimentos por alternativas más sanas.

Estimó que en el 30% de los alimentos procesados se modificó la receta para ajustarse a un etiquetado más saludable.

El anuncio lo realizó apropósito de la realización de una feria de alimentos saludables y emprendimientos agropecuarios, organizada por el MSP y el Ministerio de Agricultura, que buscan prevenir y concientizar sobre la enfermedad de la diabetes en el día mundial de su conmemoración.

