"En proforma 2019 crece el gasto y no se ve austeridad en sector público", critica Alberto Acosta Burneo

Lamentó que tampoco se garantiza la sostenibilidad fiscal y, con ello, no crea confianza necesaria para que se produzcan más inversiones Califica de "un error", el economista Alberto Acosta Burneo si la Asamblea Nacional aprueba la proforma presupuestaria 2019 porque, según explicó, "sigue creciendo el gasto y no se ve la austeridad en el sector público". Cuestionó que no plantea ningún cambio y considera que la gran preocupación es cómo garantizar que el Estado se endeude menos, ante un panorama ya en el que Estados Unidos está elevando sus tasas de interés y cada vez es más caro endeudarse en el exterior, así como el riesgo país supera los 700 puntos, según indicó.