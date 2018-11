"Ninguna salida ha sido sin análisis ni estructuras", responde gerenta de medios públicos y confirma despido de 200 personas hasta fin de año

Periodistas de medios incautados y públicos expusieron grave situación laboral Martha Moncayo, Gerente General de los Medios Públicos, ante la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, aseguró que el despido de 53 personas, en octubre, no fue "sin análisis ni estructuras" e indicó que, hasta fin de año, van a sacados de sus puestos 200 personas.

La situación de los medios públicos fue abordada este día en la Comisión Legislativa, en la cual se recibió al periodista Patricio Almeida, de las radios incautadas "Super K 800, Carrousel, La Prensa Sport FM y el Telégrafo AM, quien explicó que, después de la incautación, los problemas se tornan críticos.

Denunció que, mucho de los colaboradores fueron utilizados en temas políticos, campañas electorales e inclusive para inauguración de obras del gobierno anterior.

Así también recalcó que les deben sus remuneraciones 3 meses y se registran 37 meses de mora patronal con el Instiituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En la misma línea, Salomón Martillo demandó el respeto de los derechos de sus compañeros que salieron y mostró su incertidumbre e intranquilidad por los despidos que se están dando.

De su lado, Mauricio Herrera, ex colaborador de Gamavisión, mencionó que la no venta del canal es la causa de varios problemas económicos y comunicacionales. Explicó que en enero el medio tenía 224 colaboradores y hasta octubre de este año se han desvinculado 41 personas, que representa un ahorro a Gamavisión de USD$95 mil 849 dólares mensuales.

Lorena Abad, comunicadora de 36 años de edad, dijo que padece cáncer de tiroides y que trabajó en “Pública FM por casi 10 años, hasta el pasado 31 de octubre cuando fue cesada. Por mi enfermedad me he tenido que ausentar por 3 meses en Pública FM; el médico de la empresa informó mi estado de salud, pero no he tenido las consideraciones del caso", recalcó.

A la cita, también acudió Martha Moncayo, Gerente General de los Medios Públicos, para informar el estado de los medios de comunicación a su cargo y la situación laboral.

Sobre la desvinculación de las 53 personas, en octubre, expresó que ninguna fue impulsiva y sin análisis. “Ninguna salida ha sido sin análisis ni estructuras”, aseguró y confirmó que efectivamente hasta fin de año van a salir cerca de 200 personas.

Por último, explicó que en la nómina de las desvinculaciones no constan personas con enfermedades o discapacidades. Lo que disponga el Ministerio de Trabajo se aplicará, dijo en relación a la situación de Abad.

Con información de Asamblea y Ecuadorinmediato

(PAY)