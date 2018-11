Fernando Flores: "No he pedido perdón, para la destitución de un asambleísta se necesita las dos terceras partes de votos"

Legislador dice que no se siente afuera de CREO El asambleísta, Fernando Flores, se refirió a su situación en el bloque de CREO tras su petición de que las legisladoras Normas Vallejo y Sofía Espín sean destituidas con 91 votos, algo que generó el rechazo de su bancada política. "No me han perdonado, ni he pedido perdón. La moción que yo presente el día jueves, 08 de noviembre, la hice con relación a principios democráticos y morales con los cuales yo me rijo en mi actividad política. Sigo manteniendo mi posición de que para la destitución de un asambleísta se requieren las dos terceras partes del Pleno".