Pabel Muñoz: Proforma 2019 tiene datos inflados, como el PIB nominal

Considera que el objetivo de estos datos es para mostrar que el Gobierno hace esfuerzos por controlar déficit fiscal, el tema de endeudamiento o que está disminuyendo el gasto corriente El asambleísta Pabel Muñoz manifestó que en la proforma presupuestaria de 2019 "no se ven cambios y no va ningún lado porque el Gobierno no tiene un plan económico concreto". Entre las deficiencias que tiene esta proforma, a criterio de Muñoz, hay algunos datos que están inflados. El crecimiento del PIB nominal es uno de ellos. "Si ya la proforma de 2018 hablaba de USD $104 mil millones de PIB nominal, ahora se dice que va a crecer a USD $113 mil millones, casi un 9% adicional, lo que no es creíble", anunció.