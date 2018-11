Esteban Bernal: "Destitución de Sofía Espín cumplió con el debido proceso"

Legislador fue quien presentó la denuncia para la salida del cargo del exasambleísta El asambleísta, Esteban Bernal, se refirió a la destitución de Sofía Espín por la visita que realizó a la privada de la libertad Diana Falcón. "Lo que ocurrió´ con la señora Espín cumplió con el debido proceso. Era necesario que el Pleno de la Asamblea tome la decisión de autodepuración de hechos contundentes".

“Hay sentimientos encontrados, desde la parte humana nadie se congració, ni aplaudió los hechos dados y desde lo institucional a nadie se le hace grato destituir a una legisladora. Pero era necesario una actitud en la que nosotros tomemos la decisión de una autodepuración de hechos eminentemente contundentes”.

Comentó que la presentación de su denuncia contra Espín nunca tuvo un carácter personal, “Nunca me involucre en temas personales como si recibí en mi contra. Yo creo que hemos cumplido con el país, mi denuncia fue presentada correctamente y este fue un debido proceso”. Asimismo recordó lo que ocurrió con Cléver Jiménez que “fue despojado de sus curul sin ningún proceso parlamentario, ni un proceso debido”.

“Lo que ocurrió con la señora Espín cumplió con el debido proceso, se entregó una denuncia juramentada, fue calificada por el CAL, e informada a una comisión multipartidista, esta dispuso un informe y el Pleno voto por esta resolución”. Comentó que la Comisión multipartidista realizó su trabajo y emitió un informe

Sobre los deseos del asambleísta de presentarse como candidato a la alcaldía de Cueca dijo que “mi accionar de fiscalizador lo asumí desde el principio de mi cargo. Muchas personas dicen que esto es político pero eso no es así. Jamás he desconocido una posible candidatura para la alcaldía de Cuenca”. Comentó que aún no resuelve si se postulará como candidato.

“Creo que más cercano estoy a tener la posibilidad de seguir sirviendo al país como legislador”. Bernal se refirió a las declaraciones de Norma Vallejo en contra de la legisladora Ana Galarza, “yo no tengo ninguna denuncia formal en mis manos y las especulaciones son eso. Cuando alguien tome una decisión de presentar una denuncia trataremos el tema”.

Explicó que la causal por la cual fue destituida la asambleísta Espín fue el art. 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que “nos obliga a realzar actividades de fiscalización y legislación. Todas las actividades que sean incompatibles con este trabajo son causales de destitución”. (BGV)

Fuente: Majestad/ Ecuadorinmediato