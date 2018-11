Tras destitución de Sofía Espín, Asamblea aún debe responder a juez sobre su inmunidad

Varios legisladores insisten que no se debe debatir el tema porque ya no es asambleísta. Otros, creen que el Pleno Legislativo sí debe tratarlo El Pleno Legislativo resolvió destituir a Sofía Espín por visitar a una exagente procesada en el caso Balda, pero la Asamblea aún debe responder al juez nacional, Iván Saquicela, su pedido para levantar la inmunidad parlamentaria de Espín, por el presunto delito de tráfico de influencias que es investigado por la Fiscalía.

Espín es indagada luego de que, a finales de septiembre, visitó a la exagente de Inteligencia Diana Falcón, testigo protegida dentro del caso que se investiga por presuntos delitos de asociación ilícita y plagio al político Fernando Balda.

El pasado 07 de noviembre, llegó a la Asamblea Nacional el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de Espín y el Legislativo tenía 30 días para responder.

Sin embargo, la noche de este 13 de noviembre, el Pleno de la Asamblea la destituyó, tras el informe de la Comisión Multipartidista que la investigó y recomendó esta sanción.

Para el legislador Vicente Taiano, del PSC, ya no es necesario levantar la inmunidad parlamentaria porque desde anoche dejó de ser asambleísta. Considera que administrativamente debe haber una respuesta de la Asamblea indicando al juez lo resuelto por el Legislativo sobre Espín.

Sin embargo, para Bairon Valle, “obligatoriamente debe levantarse la inmunidad parlamentaria” porque, según explicó, el acto por el cual será juzgada se cometió cuando estaba en el ejercicio de asambleísta.

De igual forma, Esteban Melo manifestó que existe una vulneración de derechos y señaló que los sucesos por los que se da la “persecución contra Espín” ocurrieron siendo legisladora. “El Art 128 de la Constitución indica que la inmunidad se da durante el ejercicio”, remarcó al mencionar que “los PSC buscan violar los derechos”.

Lenín Plaza, así como Esteban Bernal y Ana Galarza, también coincide con el asambleísta Taiano de que no se debe tratar el tema porque Sofía Espín ya no es asambleísta y por tanto, ya no tiene inmunidad.

(PP)

Fuente: Twitter, Teleamazonas, EcuadorInmediato