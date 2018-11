Mujeres que han salido de la cárcel contarán sus historias en "Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018" (AUDIO)

Audio NOVIEMBRE 14 SUSANA NICOLALDE - ACTRIZ



Quito, Guayaquil, Ambato, Cotacahi y Otavalo son sedes del encuentro Del 19 al 26 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro de Mujeres en Escena "Tiempos de Mujer" 2018, que durante 15 años se ha desarrollado en el país. En esta ocasión, el encuentro estará presente en cinco ciudades del país con 21 sedes, y se desarrollarán cinco talleres y cuatro conversatorios en los que participarán grupos nacionales y extranjeros; así lo indicó la actriz Susana Nicolalde, directora del evento.

La nueva edición del encuentro mantendrá la misma estructura de ediciones pasadas, con la presentación de espectáculos, conversatorios, talleres y la inauguración de la exposición fotográfica ‘Transitando Huellas’ que este año sumará 130 imágenes.

"La gran diferencia de este año es que hemos logrado alianzas con colectivos de mujeres y con universidades porque el encuentro ha crecido, son 15 años compartiendo el trabajo de mujeres creadoras, su visibilización, su pensamiento, su confrontación. Ha sido un aprendizaje muy grande, porque en 2004 empezamos con cinco espectáculos y creció, logramos hacerlo a nivel internacional", dijo la directora del evento.

El Encuentro contará en esta ocasión con la participación de grupos de Perú, España, Colombia, Chile, México, Brasil, Argentina y Suiza, dando como resultado un total de más de cien artistas participantes.

"Este año trabajamos en cinco ciudades: Quito, Guayaquil, Ambato, Cotacahi y Otavalo. Es importante que el encuentro genere estos espacios donde podamos discutir sobre temas inherentes al oficio de las artistas", manifestó Susana Nicolalde.

La programación de los espectáculos, se ha enfocado en el tema “Historias de Vida” con el que se ha trabajado bajo el lema “la historia que queremos contar”. Nicolalde explica que el objetivo es resaltar las historias de mujeres que se han forjado desde la soledad, la resistencia y la necesidad de construir nuevos mundos.

"Es importante contar las historias de mujeres que han forjado su camino en las artes. También contaremos las historias de mujeres que han salido de la cárcel, que están trabajando en La Casa Catapulta. Es una experiencia maravillosa haber logrado este año estas alianzas, es la cosecha de tantos años de trabajo".

Espectáculos, talleres, conversatorios, muestras de cine, música, y la exhibición de trabajos en proceso; son parte del encuentro que se desarrollará en las Salas Alternativas de la Red de Salas: Mandrágora, Mariana de Jesús, Escuela Exploradores de la Danza, Teatro Patio de Comedias, Zero no Zero, Teatro Aya Hatary; asimismo, en el Centro Cultural Independiente de Turubamba, Casa Catapulta, Chawpi Laboratorio de Creación, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, y en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional.

"Trendremos cinco talleres, cuatro se desarrollarán en Quito y uno en Guayaquil. En Quito, el taller 'Voz y presencia' será dictado en la Casa de la Cultura por la actriz argentina Rebeca Ralli; otro sobre dramaturgia femenina será dictado por la chilena Soledad Lagos; la cineasta ecuatoriana, Julia Silva, dará un taller sobre historias que se deben contar desde el lenguaje cinematográfico, con ella presentaremos un documental contando las historias de las mujeres de La Casa Catapulta. Cristina Castrillo, una actriz de mucha trayectoria que vive en Suiza, desarrollará un taller sobre historias de vida, las geografias personales y los universos interiores; y el quinto taller lo dará la mexicana Violeta Luna en Guayaquil sobre el performance", indicó Susana.

La inauguración de los 15 años del Festival Encuentro de Mujeres en Escena “Tiempos de Mujer” 2018, se realizará el lunes 19 de noviembre, a las 18h00, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el evento se presentará la proyección del video oficial de bienvenida junto con la participación de la Big Pocket Band.

