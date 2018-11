Sofía Espín: "Ayer murió la democracia, no había motivo para mi destitución"

Comentó que su salida responde a odios político La exasambleísta, Sofía Espín, se refirió a su destitución que fue definida por 94 votos en el pleno de la Asamblea. "Ayer, martes 13 de noviembre, murió la democracia, aquí ha habido, venganza, odio político y animadversión de algunas autoridades. No había motivo para mi destitución y todo esto se esclarecerá en la Fiscalía".

“Lo que ayer ocurrió era lo que no pudo pasar el jueves porque no contaban con los votos y todo lo que paso fue una ilegalidad más. El pasado, martes 13 de noviembre, ha muerto la democracia, porque a mí me sacan sin ninguna causal”. Comentó que de los siete artículos que son motivos para la destitución de un legislador ninguno aplicaba en el caso.

“Ninguno tiene que ver con la acción de visitar a una PPL. Lo que hicieron fue forzar una destitución ilegal a uno de los artículos que no lo cumplía. ¿Cómo te bajas a una legisladora que piensa diferente o porque no le cae bien lo que dice?, eso rompe la democracia. Aquí ha habido, venganza, odio político y animadversión de algunas autoridades”.

Comentó que la Presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, presionó para que se dé la destitución de su persona. “Yo he denunciado que esta persona ha movido y presionado para conseguir esto. Hay hechos concretos, por ejemplo, el caso de la Comisión de Administración Legislativa (CAL), ella tramita en dos horas, cuando llega la denuncia del asambleísta Esteban Bernal, el visto bueno para que continúe el proceso”.

“Ella llama al coordinador jurídico y le acepta una denuncia verbal para sacar a una asambleísta. No se puede sacar a una autoridad, elegida por voluntad popular, rompiendo todos los procesamientos. En este caso esta persona en 15 minutos dice que lo que presentó el legislador Bernal cumplen con los requisitos. No presentó un informe motivado sobre lo que dice la Constitución”.

Comentó que existen cerca de 10 violaciones al debido proceso en su caso. “La primera que el asambleísta Bernal no presentó una denuncia juramentada, tampoco motivo la denuncia, el CAL llama al secretario jurídico y acepta una motivación verbal y expide un documento diciendo cumple los requisitos”.

“Cuando no hay motivación es nulo”. Comentó que hubo grandes vulneraciones a su defensa en el caso y afirmó que este se aclarará en la justicia. “No era motivo para mi destitución y todo esto se esclarecerá en la Fiscalía”. (BGV)

Fuente: Majestad/ Ecuadorinmediato