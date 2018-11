Nueva polémica: "Como arroz con huevo, duermo tranquilo, hasta me importa un bledo el país", afirma Presidente Moreno (VIDEO)

Gracias a leche de vaca con plátano "llegué a ser Presidente de la República", destacó "Yo como un arroz con huevo, y no me pasa absolutamente nada, duermo tranquilo hasta me importa un bledo el país esa noche", reveló el Presidente de la República, Lenín Moreno, en una reunión, la semana pasada, con ganaderos y productores de leche, al hablar sobre su alimentación. Dijo, también, que gracias a la leche con plátano llegó "a medir 1.85" y "a ser Presidente de la República".