Norma Vallejo acusa a Ana Galarza de recibir dineros de asesora; legisladora responde: "no hay que ser ridículos"

Exasambleísta afirma que se debe investigar irregularidades de la parlamentaria La exasambleísta, Norma Vallejo, el pasado martes, 14 de noviembre, en su discurso antes de ser destituida por el pleno de la Asamblea, acusó a la asambleísta, Ana Galarza de que una de sus funcionarias, de su despacho, firma asistencias pero no acude. "Es indudablemente que quieran cortar mi cabeza para encubrir la de la señora Galarza. Usted tendrá que responder al país, ¿cómo avala, con su firma, el registro de asistencia de su asesor Iván Mayorga y su asesora Carmen Ulloa si estos registros están firmados por la misma persona?".

“No será que la señora Carmen Ulloa no ha asistido a cumplir las funciones para las cuales le ha contratado la Asamblea Nacional y no será que el dinero asignado a esa persona va a sus bolsillos”.

Vallejo aseguró que es necesario investigar este caso, “si la señora Carmen Ulloa presumiblemente no asiste a trabajar ¿cómo es que tiene más de 800 registros de ingresos de la tarjeta magnética a la Asamblea Nacional?”

También cuestionó si no es el esposo de la asambleísta Galarza quien utiliza una tarjeta magnética que no le corresponde. “Debe ser comprobado si es que su esposo utiliza la tarjeta de la persona que no viene a trabajar y le dan firmando los registros. No estoy hablando con documentos simples sino certificados por la misma Asamblea”.

“Deberán ser llamados sus asesores por presunta falsificación de firmas y con todo lo expuesto la Contraloría deberá hacer investigaciones a sus cuentas y las de su esposo”, finalizó Vallejo

Por su parte, Galarza cuestionó estas acusaciones diciendo que estas denuncias nacieron de Vallejo debido a que no podía descargarse del caso que causo su destitución. “Normita quiere ponerme una denuncia porque ando con mi hijo de cuatro años o con mi esposo pero no sé si le acepten este tipo de cosas”.

“¿Me va a poner una denuncia porque mi marido me acompaña? No hay que ser ridículos. Usted se dio a conocer por ser Norma la Recaudadora ahora le va a reconocer por hacer ridículos presentando la denuncia de que una mujer casada está acompañada de su esposo”.

Sobre el tema de las entradas de su asesora dijo, “que si una asesora ha salido varias veces de la Asamblea Nacional que salga y que si me acompaña mi esposo a mi hijo a la casa de todos me acompañen”.

“En esta caso Vallejo no solo es Normita la recaudadora o fiscalizadora sino la encubridora”, finalizó Galarza. (BGV)

Fuente: Democracia/ Ecuadorinmediato