Afiliados del IEES de Latacunga se quejan por falta de medicamentos y trabas para agendar citas

"El problema no es de hoy, sino desde hace mucho tiempo, y a nivel nacional", aseguran El tiempo que se demoran los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en obtener un turno para ser atendidos en una casa de salud, y la suspensión de las cirugías programadas, que se dio el pasado 7 de noviembre en la ciudad de Latacunga; han provocado la inconformidad de varias personas.

"Desde el mes de octubre estoy en busca de un turno y nada”, dijo Damián López, un ciudadano que necesita atención para medicina general y después ser transferido a una especialidad. Su petición es que las autoridades "hagan algo para solucionar el problema, que no es de hoy, sino desde hace mucho tiempo y no es solo en esta provincia (Cotopaxi) sino a nivel nacional".

Sobre la suspensión de las cirugías programadas por problemas en los esterilizadores, Bolívar Amón Medina, comentó que "este tipo de eventualidades no se deben dar, porque las enfermedades no avisan". Además, manifestó que todos los afiliados conservan derechos porque permanentemente han aportado, en su caso se jubiló a los 43 años de servicio, “toda mi vida he aportado”, expresó el señor de 70 años.

Por su parte, Vicente Eduardo Banda Torres, calificó a la situación como “un crimen con los afiliados”, porque hay pacientes que necesitan una operación de urgencia. Asegura que en muchas ocasiones deben salir a comprar los medicamentos porque no los reciben dentro del IESS. “Al llamar para agendar una cita, dejan esperando hasta una hora con música para después decir que no hay turno e intente en otra oportunidad", añadió Banda.

Fuente: La Gaceta