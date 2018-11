"Ministro de Hidrocarburos pidió quitar protección a zona de amortiguamiento del Yasuní y a pueblos indígenas", advierte Ivone Ramos (AUDIO)

Audio Noviembre 14- Ivone Ramos



Organizaciones piden reunirse con Carlos Pérez para darle a conocer sus exigencias Varias organizaciones sociales se encuentran en las afueras del Ministerio de Hidrocarburos en protesta a la licitación de cuatro bloques petroleros en la Amazonia y la eventual explotación de la zona del Ishpingo. Según Ivone Ramos, vocera de Samaranda Huarmicuna, que formó parte de las protestas, el ministro Carlos Pérez "pidió la emisión de un decreto que quita la condición de protegida a la zona de amortiguamiento alrededor del parque nacional Yasuní y eliminar la protección a los pueblos de aislamiento voluntario".

“Las mujeres amazónicas, Saramanda Huarmiicuna y otros colectivos de mujeres realizaron una marcha y un plantón frente a la presidencia de la República el pasado marzo, para entregarle al primer mandatario, Lenín Moreno, un documento que contiene las exigencias, recomendaciones y preocupaciones relacionadas con el tema extractivo”.

Comentó que ese mandato fue entregado directamente al Presidente y planteaba la no ampliación de la frontera petrolera en los territorios que son de absoluta fragilidad. “Esta zona se encuentra en el parque nacional Yasuní, la zona de amortiguamiento de este y en el centro-sur de los ríos Curaray, Induyacu, Corrientes, que son zonas de alta biodiversidad”. Recordó que este sector es reconocido como la zona de más alta biodiversidad del planeta.

“Esa es la zona que el Ministro de Hidrocarburos anunció, hace dos semanas, que se va a lanzar la oferta del bloque 87 (orillas del río Curaray y la zona sur de Yasuní) y el bloque 86”. Ramos explicó que en estas zonas viven comunidades indígenas como: Quichuas, Shiwiar, Záparas, entre otras que se han opuesto a la extracción petrolera.

“Estamos en el Ministerio de Hidrocarburos porque el Presidente Lenín Moreno y su gabinete de ministros se comprometieron a considerar los planteamientos de mujeres amazónicas y a respetar los planteamientos que se han propuesto”. Mencionó que también existe la preocupación por la posible intención de quitar el carácter de protegido a ciertos lugares.

“El Ministro de Hidrocarburos pidió la emisión de un decreto que el quita la condición de protegida a la zona de amortiguamiento alrededor del parque nacional Yasuní y eliminar la protección a los pueblos de aislamiento voluntariado que se encuentran en este sector. Esto con la finalidad de iniciar las operaciones en el Ishpingo-Tambococha y ofertar con mayor libertad las zonas del bloque 87”.

Comentó que también se busca liberar de responsabilidades jurídicas los bloques 83 y 79. Recordó que han pasado la noche en el Ministerio de Hidrocarburos y continuarán en este lugar hasta reunirse con el Ministro. “Queremos que nos reciba porque no vamos a dejar esto en manos de un funcionario de menor rango”.

“Aspiramos a que el Ministro nos reciba y hacerle conocer una cosa que al parecer él está ignorando y que cuando el lanzó la propuesta de hacer esta oferta de los bloques 86 y 87, donde argumentó que no quiere tener conflicto con comunidades y por eso solo se iban a lanzar esos bloques y no los 13 que correspondían”.

Ramos comentó que al parecer el Ministro no conoce que en el bloque 87 y 86 habitan comunidades indígenas. “Con estas poblaciones ya han existido conflictos muy graves por la imposición del proyecto petrolero”. Recordó que este es el caso de la nacionalidad Zápara que se encuentra en peligro de extinción.

“La lengua Zápara fue nombrada como patrimonio intangible de la Humanidad por la situación de exterminio que está sufriendo el pueblo. Esta nacionalidad tiene impuesto en casi todo su territorio bloques petroleros. El Bloque 86 cubriría prácticamente todo el territorio de esta comunidad”.

Comentó que desde el 2012 ha existido persecución y muertes de esta comunidad provocadas por el impulso de la actividad petrolera. Ramos explicó que al momento ha tenido una reunión con un subsecretario al que se le planteó la necesidad de reunirse con el Ministro Carlos Pérez. “Lo que estamos haciendo es esperando que el titular de Hidrocarburos tenga la sensibilidad, inteligencia y el acierto de recibir a la delegación de mujeres amazónicas y Yasunidos en el menor tiempo posible”

“Queremos saber que se está viviendo un cambio y que se puede dar la democracia. Esperamos podernos reunir con él. Nosotros vamos a esperarle aquí y ese ha sido el mandato de las comunidades, la gente tiene que personalmente entregarle al Ministro la carta y la propuesta que ya se había entregado al Presidente Moreno”.

“Parece ser que el Ministro de Hidrocarburos no entendió el documento que se les presentó, porque no se podía abrir la zona petrolera en un lugar considerado como ecológicamente más sensible del planeta”. Ramos recordó que es importante tomar en consideración la escucha de la voz del otro y recordó que se están haciendo proyectos de recuperación por parte de las comunidades en estas zonas. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato