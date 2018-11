70 empleados de la Universidad de Guayaquil fueron cesados

Rector encargado asegura que ese personal era excesivo Roberto Passailaigue, rector encargado y presidente de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI), se refirió al término de contratos ocasionales admirativos unilateralmente por parte de la Universidad de Guayaquil separando de la entidad a 70 personas. Según la autoridad ese personal "estaba de más".

Comentó que el número excesivo en la nómina laboral era uno de los problemas que se tenía en la Universidad de Guayaquil ya que se utilizaba el 95% del presupuesto de la entidad en el pago de salarios. Este rubro es de cerca de USD$ 178 millones de dólares. “No hay para escobas, no hay para limpieza de las facultades, de las oficinas, no hay para pagar a los jubilados, no hay para pagar la recategorización y revalorización de los profesores titulares”, dijo

Asimismo anunció que debido a estos excesivos gastos no se cuenta con los recursos para el pago del seguro social y los fondos de reserva de los empleados. Asimismo Passailaigue indicó que hasta el momento no se ha terminado ningún contrato ocasional de docentes de la Universidad de Guayaquil.

Sin embargo, comentó que al momento habría unos 800 docentes de más. En esos casos, sostuvo, que la CIFI ha decidido no renovar aquellos contratos ocasionales que están por fenecer o terminar unilateralmente y también los que estén próximos a cumplir su periodo vigente.

Asimismo el rector encargado comentó que no es adecuado la reducción del presupuesto a los centros superiores públicos para el próximo año, por la situación que vive la entidad del puerto principal. (BGV)

