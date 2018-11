Caso Balda: Fiscalía desiste de apelar sobreseimiento por delito de asociación ilícita dictado a favor de Rafael Correa

Ruth Palacios anunció, el pasado 8 de noviembre, su apelación, pero hoy se retracta El providencia general del 13 de noviembre, la Fiscal General del Estado subrogante, Ruth Palacios, desistió de apelar el sobreseimiento que se dictó a favor del ex Presidente Rafael Correa en el presunto delito de asociación ilícita en el marco del caso Balda, pese a que, después de conocer el llamado a juicio a varias personas, anunció que reclamaría la decisión judicial.

El pasado 8 de noviembre, cuando se llamó a juicio al ex Presidente Rafael Correa y otros en el presunto plagio al político ecuatoriano Fernando Balda, la jueza Daniella Camacho no dio paso a la acusación por asociación ilícita que hacía la Fiscalía debido a que no se cumplían los elementos del tipo penal.

Por ello, la Fiscal Subrogante, Ruth Palacios, anunció que apelará esta decisión y analizarán los elementos para continuar con el proceso.

“Haremos el análisis respectivo para continuar con el proceso”, acotó aquel día la funcionaria.

Sin embargo, en providencia general, del 13 de noviembre, se incorporó el escrito de la Fiscal Palacios, emitido el viernes 9 de noviembre, en el que manifiesta:

"“(…) con fundamento en el artículo 652, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal DESISTO del recurso de apelación que en forma oral interpuse al término de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio llevada a cabo el día 7 de noviembre del año en curso”, indica la parte correspondiente.

Previo a resolver el tema, Ruth Palacios deberá comparecer a la Secretaria de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en el término de veinticuatro horas, a fin de que reconozca la firma y rúbrica, del escrito que se despacha.

Con información de Consejo de la Judicatura y Ecuadorinmediato

(PAY)