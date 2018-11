LA GACETA (Cotopaxi) Marcha indígena dio apoyo al pueblo de Pangua en su lucha contra la minería

80% del territorio está entregado a la segunda industria más contaminante del mundo, señaló Yaku Pérez Es lamentable saber que el 80% del territorio de Pangua está entregado a la segunda industria más contaminante del mundo, (minería), por ello sabemos la tristeza que están atravesando las familias de Pangua, dijo Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari y denunció que el territorio del Ecuador está concesionado a la explotación minera.

En horas de la mañana en las instalaciones del Centro de Atención Ciudadana, la Directora de Ambiente junto a representantes de otras instituciones mantuvo una reunión con autoridades y moradores de Pangua frente a los problemas de la minería en la zona, sitio a donde moradores del sector llegaron con pancartas expresando su rechazo a la minería en la zona, la directora de Ambiente de Cotopaxi, indicó que la concesión minera está fuera de la reserva ecológica Los Ilinizas.

Durante el desarrollo de la reunión se presentó hasta el CAC la marcha indígena en defensa del agua que el pasado lunes llegó a Cotopaxi (Latacunga) y que viene recorriendo varias provincias del país y que hoy arribarán a la ciudad de Quito, al sector del parque El Arbolito, desde donde se dirigirán hacia la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional.

Las autoridades suspendieron la reunión y recibieron a los integrantes de la marcha por el agua, encabezados por Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari, quien durante su intervención resaltó la presencia de las autoridades; es lamentable saber que el 80% del territorio de Pangua está entregado a la segunda industria más contaminante del mundo, por ello sabemos la tristeza que están atravesando las familias de Pangua, por lo tanto la lucha de ustedes es nuestra lucha, dijo Pérez.

En este marco el dirigente indígena, ofreció la mano solidaria, nuestro puño rebelde y nuestro corazón sensible ante lo que podría ocurrir con la presencia minera en su territorio, recordó que el 13% del territorio nacional está entregado a la minería, (oro, plata).

Pérez, solicitó al Ministerio del Ambiente, no proteger a los chinos, a las multinacionales, transnacionales, no se subordinen a la empresa Pegasus de Argentina que está pretendiendo invadir al pueblo de Pangua, más bien protejamos a las comunidades que nos dan de comer; “no somos salvajes, no somos cavernícolas, no somos atrasa pueblos, tira piedras, nosotros ofrecemos esperanzas, una promesa de vida.

Por ello solicitaron a las autoridades nacionales, para que deroguen las concesiones mineras entregadas en el país, asimismo dijo que uno de los objetivos de la marcha en defensa del agua es pedir a la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley que declare al Ecuador, país libre de minería metálica.

Por su parte, Daniela Culqui, informó que son varias las instituciones que deberán responder sobre el tema de la concesión minera que se viene dando en el cantón Pangua, recordó que según la información entregada las actividades mineras en dicho sector está paralizadas, recordó que los permisos ambientales solicitados por la empresa están en proceso en la instancia nacional.

Posterior a la reunión, los integrantes de la marcha, participaron de un recorrido por algunas calles de la ciudad acompañados de cánticos en defensa del agua y en rechazo de las concesiones mineras en el país, luego se dirigieron hacia la terminal terrestre, donde se embarcaron en un bus, que los llevó rumbo a la provincia de Pichincha, y hoy arribarán a la ciudad de Quito, donde esperan la presencia de miles de personas que marcharán por las calles de Quito en defensa del agua.