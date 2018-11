OPINIÓN (El Oro) Comercio ambulatorio se toma las calles de Machala

Alimentos y golosinas, son los productos que más se venden en los espacios públicos, en el que de manera provisional los ambulantes utilizan como vitrina comercial las calles, veredas y pasillos de unidades de transporte público La falta de empleo y no ajena a esta realidad los orenses, se está plasmando con el incremento del comercio informal, lo que abunda a la cotidianidad del resto de ciudadanos, que se ven invadidos de su espacio privado, al momento de caminar o viajar en un bus, dentro o fuera de la ciudad.

Pero la problemática del informalismo en los últimos meses aumentó, siendo por la aparición de los ciudadanos extranjeros, quienes a más de vender productos en la calle o en los buses, venden también servicios, como lavado de parabrisas y propaganda; otros utilizan el recurso de las artes y la mendicidad a través de carteles.

En un recorrido en las afueras de la Terminal Terrestre de Machala, de 10:00 a 11:00, evidenciamos ayer la presencia de vendedores de caramelos, panes y pasteles; la venta se realzaba en medio de la tensión que aparezca la policía municipal.

Un guardia del lugar, indicó que el verdadero movimiento informal es en horas de la madrugada, donde los locales de comidas de la terminal permanecen cerrados; donde aprovechan para vender comida preparada, aguas aromáticas, tostadas, humas, morocho, entre otros. Anónimamente un ciudadano venezolano, indicó con recelo, que no le prohíben trabajar en el paradero, que no paga tampoco alguna tasa, y que su estadía en el lugar es tan solo por minutos. De la misma manera, Pedro Gabriel Canales, de 53 años, vendedor de pastelillos indicó que la permanencia en las afueras de la terminal es momentánea, ya que con frecuencia, un policía municipal les pide de buena manera que se vaya y no ocupen el espacio público.

El comerciante sostuvo que lleva en este tipo de negocio más de 30 años, y aunque no es un trabajo con estabilidad laboral, por lo menos le ha servido para obtener recursos y sacar adelante a su familia. En medio del paulatino movimiento de usuarios que entran y salen de la terminal, a la sombra están los carameleros, comediantes y hasta cantantes, quienes aprovechan cada unidad de transporte para ganar algo de dinero de lo que ofrecen a los pasajeros.

Opiniones

La reacción de la ciudadanía respecto a la presencia de los ambulantes está dividida, pues hay quienes consideran que mientras sea trabajo todo es válido, pero lo que si les incomoda es que sean altaneros si es que nadie les compra o que hagan bulla con tremendos parlantes.

Susana Montalván, residente del barrio El Triunfo indicó que en este tema, pareciera que no hay preocupación de las autoridades y han dejado que impere el trabajo informal, en donde muchas veces se camufla la inseguridad.

En cambio, Maribel Cedeño, moradora del barrio Venezuela, hizo el llamado de atención a los dirigentes de las unidades de transporte, pues hace un tiempo era prohibido que suban los comerciantes, ahora lo hacen a diestra y siniestra.

Invasión

Las calles que con mayor frecuencia son tomadas por los vendedores ambulantes, en donde se ubican semáforos son las intercepciones de la avenida Ferroviaria y Galo Córdova, varios tramos de la avenida 25 de Junio, de calle Arizaga y Pajonal, de la avenida Alejandro Castro Benítez y Pajonal, y también la avenida Colón Tinoco y Juan Palomino.

Atención

Para Alex Díaz, director Regional del Ministerio de Trabajo Zona 7, el desempleo es sinónimo de una sociedad en conflicto, es por eso que está creando estrategias para superar esta problemática. En su gestión han creado más de 4 mil fuentes de empleo en esta provincia, alegó.