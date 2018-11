14 obras del Festival de Artes Vivas Loja a mitad de precio (AUDIO)

Audio PROGRAMA DE RADIO "ENLOJECIDOS" 13-11-2018



Evento se inaugura este viernes 15 de noviembre, a las 20h30, en Teatro Benjamín Carrión A pocos días que inicie el III Festival Internacional de Artes Vivas Loja (FAVL), el público podrá adquirir sus entradas con descuentos desde hasta el 50%. Así lo indicó este martes 13 de noviembre el director del evento, Roberto Sánchez, durante el programa radial "Enlojecidos", que se transmite los martes y jueves a las 10h00 por Ecuadorinmediato/Radio, y su reprisse a las 16h00. "El descuento aplica para todas las obras que se presentarán en La Casona del Teatro Bolívar y en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes", explicó Sánchez.

El Festival se inaugura este viernes 15 de noviembre y se desarrollará hasta el 25 de noviembre del 2018. El evento contará con más 3.000 artistas locales, nacionales e internacionales haciendo teatro de calle, microteatro, perfomance, danza, música, ferias de emprendimiento, circo y exposiciones itinerantes.

"El descuento aplica para las obras: 'Progresión y Fusión del Arte Cañari: Rompiendo Fronteras' de Yanatin, un grupo azogueño con un trabajo de danza multinacional; también un espectáculo de narración oral que viene desde Guayaquil, 'La Canoera' de Vozquejo Teatro; 'El Jardín Imposible' de Camino Rojo Danza, un grupo ibarreño con una propuesta de danza y teatro muy bonita; 'Apuntes de arena' de Artemisadanza; además la propuesta del Teatro Arawa de Guayaquil, 'Celeste', una obra en clave de comedia, muy interesante; 'Analogía: 4 obras, 1 origen' del grupo Analogía; 'Venciendo la cordura' de Rama de Plata; 'Medea llama por cobrar' de Zero no Zero Teatro; y 'Mina A' de Proyecto Mina", señaló el director del Festival al referirse a las obras que se exhibirán en La Casona del Teatro Bolívar.

En el Municipio de Loja se encuentra uno de los puntos de venta del FAVL. Además, las personas pueden adquirir sus entradas en el Aeropuerto Ciudad de Catamayo, en el Municipio de Vilcabamba, y a través del sitio web del evento: www.festivaldeloja.com.

"No solamente hay puntos de venta en Loja, sino también en el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Quito, y en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo (MAAC) de Guayaquil", añadió Esteban Jara, productor general de "Enlojecidos".

"Las obras del Centro Cultural Alfredo Mora Reyes a las que aplica el 50% de descuento, son: el estreno de 'Espacio, me ha vencido' de Kléver Viera, un homenaje a los cien años del nacimiento de César Dávila Andrade; 'La Casa del Panda' de Compagnia TPO, un espectáculo de danza para toda la familia; 'Polvo' de La Fábrica, desde Guayaquil; 'Puruwa' de Confundamiento; y 'Cualquier Mañana Tríptico' de Laura Aris y Álvaro Esteban, una obra de danza que le ha dado la vuelta al mundo", mencionó Roberto Sánchez.

