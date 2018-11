Como un "desaire" califican asambleístas a inasistencia de ministros Carlos Pérez y Pablo Campana para tratar Proforma 2019

Ambos secretarios de Estado presentaron sus excusas y no asistieron a Comisión de Desarrollo Económico Los ministros de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, y de Comercio Exterior, Pablo Campana; se excusaron de acudir a la Comisión de Desarrollo Económico, debido a una reunión de Gabinete. Los asambleístas rechazaron su inasistencia, siendo dos de las autoridades que tienen que explicar varios puntos de la Proforma Presupuestaria 2019, que tratará esta mesa legislativa. También se excusó Pablo Flores, gerente general de PETROECUADOR. Estos actos fueron calificados como un "desaire" y una "falta de seriedad" por parte de la Función Ejecutiva.

“Este es el sector más importante por los ingresos que genera para el país, pero no pudo venir, sabiendo que la Comisión tiene pocos días para tratar el tema”, dijo el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz.

El legislador de CREO, Homero Castanier, también criticó la inasistencia del Secretario de Estado. “Rechazo totalmente este desaire con la Comisión sabiendo que tenemos que hacer un informe para tener los insumos claros frente a un tema legal, que debemos cumplirlo hasta el viernes”.

“Aquí estamos hablando de que se está sobrestimando un precio del petróleo, los organismos internacionales hablan de USD $54, aquí se ha puesto USD $58. Saludo la asistencia de quienes sí han estado interesados. Tampoco pudo venir el ministro (Pablo) Campana, ha mandado sus delegados, que se haya hecho eso, diciendo que para la próxima semana no está bien porque ya no hay tiempo”, reprochó.

Para María Mercedes Cuesta, existe una “falta de seriedad” de la Función Ejecutiva para tratar la Proforma 2019. “Me da la impresión de que piensan que en esta Comisión pasa todo. Por eso es que ya nos engañaron con un presupuesto mentiroso. La vez anterior, las cifras no eran las correctas y nosotros aprobamos y apoyamos el presupuesto”.

“Esta vez vamos a ser tremendamente minuciosos y enfrentarnos a una realidad totalmente distinta a la de la primera vez. Creo que si no hay la seriedad de parte del Ejecutivo, nosotros tenemos la libertad de decir: ‘lo siento, no lo vamos a aprobar’. No podemos aprobar algo a ciegas, tenemos que hacerlo con la información completa”, dijo.

El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, fue el único secretario de Estado titular que acudió a la mesa legislativa. Recibieron además, al viceministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Paula, y al delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Yuri Parreño.

(JPM)

Fuentes: Twitter El Universo/Comisión de Desarrollo Económico

Ecuadorinmediato.com