Suman más de 60 integrantes del Frente Oliver Sinisterra detenidos en Ecuador

Sobre asesinato de equipo periodístico, Ministra del Interior recalcó: "No hay una intención de ocultar nada" La Ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que, en Ecuador, al momento, existen 60 personas, pertenecientes al Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias "Guacho", que enfrentan procesos en la justicia nacional.

Romo mencionó que la postura del Gobierno, Nacional y del Presidente Lenín Moreno es prestar todas las facilidades para que el secuestro y asesinado del equipo periodístico de diario El Comercio se aclare.

“Se determine la responsabilidad de quienes intervinieron en el caso, se sancione a quienes cometieron un secuestro y un asesinato, se investiguen acciones, omisiones, no hay una intención de ocultar nada”, garantizó Romo en declaraciones para Radio de la Asamblea.

Desde los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas se solicitó la información relacionada a la rueda de prensa del 9 de abril, en donde el ex Ministro César Navas, cuando habló la configuración de 4 escenarios del secuestro; pero aún no ha sido entregado pues no encontraban el conversatorio.

“De lo que conozco, mientras el ex Ministro Navas era Ministra se hizo este pedido sobre una declaración de prensa, es este el pedido concreto que el Ministerio del Interior tendría pendiente como entrega y que el Ministerio del Interior, pidió a la Dirección de Comunicación del Ministerio del Interior que entregue esta documentación o este video de una rueda de prensa”, comentó Romo en declaraciones para Radio de la Asamblea.

Según detalló, ha solicitada a su equipo que se haga una “búsqueda exhaustiva” sobre esa grabación.

“Estamos ya pidiendo a la SECOM, lo que hemos identificado es una conversación con prensa que coordinó otra instancia, que era la instancia del Ejecutivo, pero estamos pidiéndole que la ubique, que si tiene grabaciones que nos las entregue para que el Ministerio del Interior pueda tanto a los familiares como a los mecanismos especiales de la CIDH facilitarle toda la información que esté a su alcance”, enfatizó.

Al hablar sobre el asesinato, Romo mencionó que se debe comprender el contexto en el que esto sucedió.

“Es responsabilidad del Estado, no solamente, esta investigación o facilitar esta investigación porque una buena parte de esto, se está investigando en Colombia, la responsabilidad del Estado es mantener el control del territorio y desarticular la organización criminal que presumiblemente cometió este hecho”, reiteró.

Aunque la cifra oficial de detenidos, que pertenecen al Frente Oliver Sinisterra, comandado por Guacho, Romo comentó que “tenemos más de 60 personas”, en este momento, en Ecuador, privadas de libertad y procesadas penalmente por diferentes delitos.

“Más allá de la investigación sobre el caso puntual, hay un trabajo muy importante de Policía y, en el tema frontera, de Fuerzas Armadas, para desarticular a las organizaciones criminales y esta organización que cometió algunos actos violentos en el país, está siendo investigada y va a ser sancionada para que ojalá podamos desarticularla”, enfatizó.

Con información de Radio de la Asamblea y Ecuadorinmediato

