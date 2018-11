Fiscalía inicia indagación previa contra Rafael Correa y Galo Chiriboga tras pedido de ex Presidenta de UNE

Mery Zamora presentó denuncia sobre fraude procesal, odio, entre otros presuntos delitos Tras la denuncia presentada por Mery Zamora, titular de la Unión Nacional de Educadores, contra el expresidente de la República, Rafael Correa y al exfuncionario Galo Chiriboga. La Fiscalía General del Estado decidió iniciar la indagación previa en este caso por presunto fraude procesal, falsa imputación, delito de odio y delito al derecho de pensar diferente.

Zamora aseveró que en el período del expresidente Correa ella habría sufrido de “persecución política”. Esta denuncia surgió tras ser sentenciada por los delitos de terrorismo y sabotaje por sucesos relacionados al 30 de septiembre de 2010. Indicó que por ocho años ella sufrió de este seguimiento por parte del anterior régimen.

Sobre la denuncia, el exfiscal Chiriboga indicó que el caso de Zamora no lo llevó el fiscal general sino el fiscal provincial del Guayas. "No tengo nada que responder a eso. No hubo ninguna incidencia y jamás he influenciado en los fiscales. Esperemos cualquier notificación y responderemos como siempre a todos", comentó.

Por su parte Zamora recordó que el exfiscal Chiriboga, una vez que la corte Nacional de Justicia (CNJ), la declaró inocente, "fue él quien, por orden expresa del expresidente Rafael Correa, interpuso una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional". El 1 de agosto de 2018, Zamora fue declarada inocente de este delito.

Con esta indagación previa, la Fiscalía deberá evaluar si existen elementos suficientes para levantar una investigación formal que conlleve a la construcción de un caso. (BGV)

Fuete: La Hora/ El Universo/ Ecuadorinmediato