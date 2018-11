OPINIÓN (El Oro) Pasajeños pide se reconstruya el "viejo mercado central"

Denuncian un mes y medio de desabastecimiento de la ciudad A 40 días del último desalojo de los comerciantes minoristas del mercado central que no están en el en el nuevo mercado, donde no hay garantías necesarias para vender su producto ya que la ciudadanía prefiere seguir comprando en el sector del mercado central

Los antecedentes de estos hechos se vienen dando desde el exabrupto del alcalde cuando destruyó el mercado central, por lo que la Contraloría le ha fijado una multa por destruir un bien público que aún tenía vigencia para servir como mercado de abasto.

La ciudadanía se manifiesta indicando que ha pasado un mes y medio del desabastecimiento de la ciudad, para lo cual se han organizado los comerciantes minoristas y se han tomado la instalación del antiguo mercado donde se pretende construir un parque de La Biblia y que estaría a órdenes del SERCOP.

También tienen el apoyo de un comité de propietarios y comerciantes de lugares aledaños que rodean el mercado central, también se ha organizado un comité cívico pro-mercado central con el fin de que el alcalde saliente pague a Contraloría la multa por destruir la edificación y construir un nuevo mercado y no un parque que no coincide con el entorno socio-comercial de la zona.

Reacciones

Ruth Briceño, comerciante

“Esto nos ha afectado mucho, las ventas han bajado un 50%, no hay mucho movimiento de personas, porque las calles están destruidas. Los moradores hemos arreglado algo para que puedan pasar aunque sea caminando y nosotros poder vender algo. La directiva de los comerciantes fue a conversar con el alcalde, pero no hemos tenido respuesta. Somos 165 comerciantes de la Asociación 1 de Noviembre y 17 de Agosto que no tenemos puesto. El alcalde y los concejales destruyeron el mercado porque él sabía que todos los comerciantes no iban a entrar en la nueva plaza San Antonio y se iban a regresar. El alcalde dijo que iba a arreglar un solar para ubicarnos, pero nada de esto ha solucionado”, dijo.

Kleber Pardo, comerciante

“Estamos mal con los negocios, no se vende, el comercio se paralizó, las ventas han bajado en más un 50%, pero es imposible porque no hay como transitar con las calles dañadas, ya no resulta pagar un arriendo, exigimos que las calles sean terminadas lo más pronto para que se reactive el comercio, Pasaje no puede quedarse sin el mercado en este sector tan importante donde lo demolieron”, señala.

Cristina Espinoza, compradora

“Yo tengo muchos años comprando aquí, en este lugar, ahora con el mal estado de las calles, no es posible, deben arreglar lo más rápido, porque en este mercado se compran los productos frescos y de buena calidad”, señala.

Giovanny Torres Herrera Presidente de la barriada comercial Pasaje de las Nieves

“Se acabaron los diálogos con el señor alcalde, nos acogemos al derecho a la resistencia, debido no existe una planificación para las obras, más aún cuando hay obras de trascendencia como un mercado, esto ha conllevado a un malestar a la ciudadanía y estas calles están destruidas, no arreglan, a pesar que el mismo 3 de octubre fecha en que comenzó la destrucción de las calles, firmamos un acuerdo y el alcalde se comprometió para que la obra concluya en 10 días tanto la calle San Martín y la 4 de Agosto y en 45 días quedaban expeditas las calles Juan Montalvo y las adicionales con un presupuesto de 680 mil dólares, sin embargo esto no ha ocurrido, lo que ha causado contrariedad en la ciudadanía”, señala.

“Nunca se socializó el tema, no se sabe si se hará una regeneración porque simplemente en el acuerdo dice reconstrucción de las calles y alcantarillado, no hay ninguna planificación. Nosotros no estamos en contra que se arreglen las calles, estamos en desacuerdo es que inician las obras y quedan abandonadas, él ya tiene antecedentes de obras iniciadas que hasta ahora concluye. Ahora con el anuncio que construirán el parque “A la biblia” que costaría más de un millón de dólares”, expresa.