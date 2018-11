Nueva Corte Constitucional estará lista para febrero 2019, según Rafael Oyarte

Nuevos magistrados tendrán que despachar cerca de 4000 causas pendientes que datan desde el 2008 Rafael Oyarte, miembro de la Comisión Calificadora que nominará a los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, se refirió al trabajo que está realizando este organismo e informó que para el mes de febrero ya se podría contar con una nueva Corte. De la misma manera, explicó que esta entidad estará a cargo de despachar más de 4 000 causas pendientes que datan desde el 2008.

En primera instancia Oyarte explicó que en los próximos 10 días, procederán a comprobar que todos los candidatos propuestos cumplan con los requisitos exigidos y no están inhabilitados: “Lo que haremos es comprobar que se cumplan los requisitos y que estén habilitados para ejercer su cargo, luego en la fase de impugnación se verá si alguno de los candidatos tiene tacha, aunque uno entiende que cuando proponen a alguien para un cargo de esta naturaleza es porque será un juez competente e imparcial”.

De igual forma se refirió a las nominaciones de Enrique Herrería e Hilda Molina, y explicó que a pesar de tener dos nominaciones por distintos poderes del Estado no contarán con ninguna ventaja: “El hecho de ser propuesto por una u otra función del Estado no le da a nadie ninguna ventaja, es decir, no vamos a tachar a nadie porque aparezca en dos listas, pero eso tampoco lo beneficia. Nosotros solo aplicamos las normas, no vamos a hacer una asignación a nuestro gusto y color, nuestro único encargo es evaluar a los candidatos”.

Para concluir su intervención, el jurista informó que para la segunda semana de febrero el país ya podría contar con una Corte Constitucional, que tendrán el trabajo inicial debería ser despachar las más de 4000 causas pendientes, entre las que datan hasta del 2008: “Se debe entender que el represamiento no se da por este par de meses, sino desde que se conformó la primera Corte Constitucional, es impresentable que haya 4000 causas en sus despachos y otras 10 000 que no se admitieron, porque tendrán que despachar causas desde el 2008”.

