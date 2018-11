Fabricio Villamar: "Resolución de 91 votos para destitución de legisladoras debe ser nula, Flores tiene que salir de CREO" (AUDIO)

Audio Noviembre 12- Fabricio Villamar



Este martes 13 de noviembre Asamblea decidirá la destitución de Sofía Espín y Norma Vallejo El asambleísta de CREO, Fabricio Villamar, en entrevista para Ecuadorinmediato, afirmó que pedirá la salida del movimiento político a Fernando Flores, legislador y coideario, quien propuso que para decidir la destitución de Norma Vallejo y Sofía Espín se necesite de 91 votos en el Legislativo. "Esta resolución debe ser nula. Sino pediremos la reconsideración de lo votado. Junto con Esteban Bernal pedimos la salida de Flores por su actuar incongruente"

“Existen dos elementos que son importantes. En primer lugar lo que dispone el art. 76 literal L en el que dispone que todas las decisiones de poder público tienen que ser motivadas. He presentado públicamente el día de hoy, que lo había puesto en consideración Fernando Flores, no existe motivación alguna”.

Afirmó que tras esto la resolución tomada por la Asamblea Nacional, la semana anterior, debe considerarse como nula. “Pero si es que esto no fuera así pediremos la reconsideración de lo votado. Existe una indignación colectiva muy grande por esta resolución que plantea blindar las responsabilidad de gente que esta metida en casos de corrupción”.

Sobre Flores dijo que el legislador planteó que se aumente el número de votos necesarios para la destitución. “Nosotros decimos que es innecesario, ya que la Constitución es absolutamente clara. Si bien para los asambleístas no existe un texto específico lo que sí dice, es que el resto de resoluciones, como esta, tiene que ser votada por mayoría simple”.

Villamar recordó que junto con el asambleísta Esteban Bernal pidieron la salida de Flores del bloque de CREO, “debido a que su actuar en la Asamblea es incongruente. Mientras dos legisladores estamos enfrentando a la gente de Alianza PAÍS, alguien de nuestra bancada presentó una moción para subir los votos y blindar estos casos”.

Este martes 13 de noviembre se retomará la sesión en la Asamblea Nacional, en donde se resolverá si las legisladoras Norma Vallejo y Sofía Espín son destituidas del cargo por presuntas irregularidades en sus funciones. “Existen las recomendaciones de las dos comisiones que analizaron y recibieron la información necesaria en estos casos”.

“Los dos organismos plantearon la necesidad a la destitución, por eso es importante que sigamos trabajando para que estos eventos de corrupción no queden sin sanción”. Ante la posibilidad de que no se consigan los votos necesarios para que les quite del cargo a las legisladoras, Villamar, planteó que esto desacreditaría al Legislativo.

“Eso sería un descredito enorme porque se presentan casos en los cuales han sido encontradas a asambleístas en pillerías. Después de esto se prueban estas irregularidades hasta la saciedad. Acto seguido se emiten informes con recomendaciones para la destitución y los mimos grupos de asambleístas ya están metidos en casos de corrupción”.

“Básicamente esa posibilidad es impresentable ante los ecuatorianos”. Villamar explicó que los que son responsables de “actos de corrupción siempre intentarán defenderse. Es el ladrón que dice que realmente que se trata de un equívoco, en la practica lo que existe es una intención de justificar los injustificable”.

Asimismo el asambleísta recordó que es importante cuidar la institucionalidad del Legislativo. “Hay que hacer respetar la Constitución y no se puede dejar dudas de que existe la necesidad de la depuración de la Asamblea y esto pasa en primer lugar por el respeto a la Carta Magna del Ecuador”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato