Revolución Ciudadana "es un nuevo MPD", según María José Carrión

Acusa a organización de intentar "dividir" al bloque de PAÍS La legisladora de Alianza PAÍS, María José Carrión, aseveró que el movimiento Revolución Ciudadana "es el nuevo MPD (Movimiento Popular Democrático)", pues, según asegura, la práctica de la agrupación política ha sido "dividir" al bloque de PAÍS "por medio de intrigas, oponiéndose a todo, gritando e insultando".

Aunque no hablan de ruptura al interior del movimiento de Gobierno, dos legisladores de esa bancada aceptan que existen diferencias y culpan a Revolución Ciudadana, sus ex coidearios, que se han mostrado cercanos al ex Presidente Rafael Correa, y críticos al Gobierno de Lenín Moreno.

Daniel Mendoza aseveró que las posiciones individuales dentro del pleno benefician actualmente a Revolución Ciudadana. María José Carrión habla de la intención de dividirlos.

“RC trabaja en dividir al bloque, por medio de intrigas, oponiéndose a todo, gritando e insultando. Así es su forma de actuar, es un nuevo MPD. Es lamentable”, dijo.

“Dentro del bloque hemos implementado metodologías de respeto a las diferentes posiciones”, dijo Mendoza sobre la labor que ahora desempeña PAÍS alejada del correismo.

María José Carrión dijo que es lamentable que se actúe de forma camuflada, “minando a la propia organización”.

