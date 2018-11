Ciudadanos conforman "Comunidad de Afectados por Abusos de la Banca" y exigen sanciones contundentes

Asambleísta Juan Cristóbal Lloret anunció entrega de proyecto de Ley Orgánica para Combatir los abusos del Sistema Financiero Junto a varios ciudadanos, afectados por los cobros indebidos por parte de entidades financieras, el asambleísta de Revolución Ciudadana, Juan Cristóbal Lloret, exigió que los organismos de control realicen análisis pormenorizados de los casos y que las acciones que tomen sean más contundentes. Además, anunció la presentación del proyecto de Ley Orgánica para Combatir los abusos del Sistema Financiero y la conformación de la "Comunidad de Afectados por los Abusos de la Banca".

De acuerdo al legislador, los entes de control han hecho “muy poco” frente a estos casos a pesar de que las acciones están establecidas en el Código Monetario y Financiero, en donde dice que es atribución de la Superintendencia de Bancos. “Aquí se dice que está prohibido que se generen débitos sin el consentimiento de los ciudadanos, por lo tanto, no ha existido una acción muy clara”.

Indicó además, que les ha llamado la atención la “cercanía” de ciertos personajes de este sector (la banca) con el entorno del Presidente Lenín Moreno. “Nos sorprende que una de estas empresas, que se llama GEA del Ecuador, pertenezca al señor Eduardo Jurado, quien es el Secretario Nacional de la Presidencia. También hemos logrado detectar a algunas empresas, asociadas a la venta de servicios exequiales, que, en su momento, fueron del señor (Santiago) Cuesta, y que también es Consejero del Gobierno. Ahí podemos entender por qué no se ha actuado con frontalidad”.

Criticó el método planteado por el régimen para que la ciudadanía haga sus cuestionamientos vía telefónica, asegurando que se les está transfiriendo la carga de probar a ellos y no a las entidades financieras. “Cuando uno llama al 1-800 INDEBIDOS, tiene que demostrar que no ha firmado una autorización para que me debiten de mi cuenta, pero le están poniendo la carga de la prueba al cliente, al ciudadano, cuando debe ser al revés. El banco tiene que demostrar la autorización para que al usuario le hayan hecho ese débito”, explicó.

A criterio de Lloret, las acciones que se han tomado desde el gobierno no están bien direccionadas y favorecen a la intención de la banca. “Lo que quieren es que se presenten reclamos individuales, esos reclamos, según información de estas empresas que venden servicios llegan apenas al 5% de las personas a las que se les debita, y yo me pregunto, entonces, ¿qué pasa con el 95% de las demás personas?”.

“Las acciones de control tienen que venir de parte de las entidades que están determinadas para el efecto, en este caso, la Superintendencia de Bancos”, recalcó el legislador.

Fuentes: Twitter Cuenca Comunica/El Mercurio – Facebook Juan Cristóbal Lloret

Ecuadorinmediato.com