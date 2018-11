Audiencia contra familiares de Gerald se reinstaló esta mañana

7 personas son procesadas por enriquecimiento privado no justificado Cerca de las 08h30 de este lunes 12 de noviembre se reinstaló la audiencia de juzgamiento contra Julia M., pareja del narcotraficante Washington Prado, alias 'Gerald', y otros seis detenidos, entre los que estarían una hermana y un primo del denominado ‘Pablo Escobar’ ecuatoriano. Los procesados son juzgados por enriquecimiento privado no justificado; ya que, en sus propiedades se encontraron cerca de USD 17 millones de dólares.

Hasta la sala 101 de la Corte de Justicia, ubicada en la avenida Quito y Nueve de Octubre en Guayaquil llegaron los fiscales provenientes de la Capital, los abogados y los cuatros detenidos involucrados en el proceso.

Aunque en el caso se investiga a ocho personas, solo hay cuatro detenidos, el resto son considerados como prófugos de la justicia.

El proceso cuenta con 45 folios y es investigado por la Fiscalía General del Estado; ya que se indaga la tenencia de USD 17 millones de dólares que fueron hallados encaletados en cuatro propiedades de Prado.

Alias ‘Gerald’ fue extraditado a Estados Unidos donde se lo investiga por narcotráfico a gran escala, pero a sus familiares se los juzga en Ecuador por enriquecimiento privado no justificado y no por narcotráfico; ya que en todos los allanamientos que se realizaron no se encontró droga sino solo dinero y propiedades.

(PF)

Fuente: El Universo – Ecuadorinmediato