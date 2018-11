EL TELÉGRAFO (Guayaquil) El FUT no está registrado como organización laboral

La dirigencia del Frente Unitario de Trabajadores no tiene previsto solicitar la constitución legal. Con 45 años de existencia, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), una de las principales y más tradicionales agrupaciones de sindicatos del país, no posee personería jurídica. Es decir, no está legalmente constituido.