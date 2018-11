ECUADOR TV (Quito) Caso Balda proseguirá con audiencia de juzgamiento

La audiencia de juicio será el próximo paso en el proceso La audiencia de juicio será el próximo paso en el denominado caso Balda, donde se ventila el secuestro contra el ciudadano ecuatoriano, ocurrido en Colombia en 2012.

La defensa de los exagentes ya fue notificada para avanzar en el proceso legal, luego que la jueza nacional Daniella Camacho resolviera, el pasado miércoles, llamarlos a juicio estos ciudadanos, además del expresidente Rafael C., al extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) Pablo R..

Las leyes ecuatorianas indican que el juicio no se puede dar en ausencia de los procesados, por lo cual no se podrán juzgar en ausencia Rafael C. y Pablo R.

El 13 de noviembre (mañana) se sorteará el Tribunal Penal que llevará adelante el juicio por el plagio de Balda, quien ha responsabilizado al exmandatario con la operación en su contra.

Indica el rotativo que una vez definido el Tribunal, la audiencia se realizará en 10 días. La fiscal general (e) Ruth Palacios dijo que Fiscalía presentará las pruebas o elementos de convicción que acumuló en contra de ambos.

En esta fase, los jueces analizarán el material que los procesados aportaron cuando decidieron cooperar con la justicia a cambio de una reducción en la pena.

De eso dependerá la condena que se interponga, que por lo general es mínima.

Diego Chimbo, abogado defensor de los dos exagentes de Policía, confía en que el Tribunal les reduzca la sentencia a un 10%. Esto significaría que sus defendidos tendrían que estar presos no más de siete meses y medio. Ellos fueron detenidos en marzo pasado.

Sin embargo, desde Bélgica el expresidente Rafael C. descartó su retorno a Ecuador.