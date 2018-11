LA HORA (Zamora) Zamora Chinchipe celebra 65 años de vida política

Provincia se creó mediante decreto legislativo publicado en el Registro Oficial Nº 360 del 10 de noviembre de 1953 Hoy se conmemoran 65 años de provincialización de Zamora Chinchipe, conocida como el Pulmón de la Madre Tierra, Fuente de Agua, célebre a nivel nacional por ser ‘La Cuna de la Interculturalidad’.

Después de la guerra independentista y la anexión de Ecuador a la Gran Colombia, se crea la provincia de Loja el 25 de junio de 1824, en la que dentro de sus límites se encontraba el actual territorio de Zamora Chinchipe.

El proceso y la idea de la creación de la actual provincia tomó 12 años de espera, pero gracias a la incansable gestión del lojano Benjamín Carrión, el 8 de enero de 1953 se creó la provincia de Zamora Chinchipe, por división de la provincia de Santiago Zamora, mientras que el proyecto definitivo fue aprobado el 10 de noviembre de 1953.

El prefecto, Salvador Quishpe, manifiesta que la provincia avanza gracias a la infinidad de obras que se han consolidado en lo que se refiere a infraestructura física, pero reitera que lo más importante es fomentar el cambio socioeconómico de la población.

“No sirve mucho tener una carretera si la gente no tiene recursos económicos… si la gente no tiene una producción, no tiene que vender, de nada sirve una carretera, un puente, una cancha, el cemento está ahí, pero eso no significa una mejoría económica a la sociedad, por eso es que para nosotros es el tema productivo…”, dice Quishpe.

La autoridad provincial invita a propios y extraños a ser parte del desfile cívico militar, que se realiza hoy desde las 09:00; mientras que a las 12:00 se desarrollará la Sesión Solemne Conmemorativa en el Salón de la Provincia, en la cual se condecorará a ciudadanos ilustres de Zamora Chinchipe.

A las 14:00 se realizará un evento gastronómico en los patios del Gobierno Provincial; a las 14:00, en la pista de Cumbaratza se cumple la exhibición de Turismo de Aventura 4x4; y finalmente a las 20:00, en el Complejo turístico Santa Elena, se efectuará la clausura de la agenda cultural por las festividades de la provincia, con la presentación de la afamada orquesta colombiana La Sonora Dinamita.

Anabel Rodríguez, directora de Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe, hace extensiva su felicitación a cada uno de los zamoranos chinchipenses por cumplir 65 años de vida provincial.

“65 años que se han venido forjando con trabajo, con dinamismo, con cultura, con deporte, nuestro pueblo es emprendedor… hacer el llamado para continuar en esa misma línea, con ese mismo entusiasmo seguir trabajando porque solamente eso refleja lo que somos: un pueblo culto, un pueblo educado, un pueblo trabajador”, exterioriza Rodríguez.

Rolando Aguilera, habitante de esta provincia, manifiesta que se siente orgulloso de haber nacido en esta paradisiaca tierra, en ese sentido expresa un ferviente saludo por cumplir un aniversario más de creación política.