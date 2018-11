"No deberían cantar victoria" antes de audiencia en donde se decidirá si procede o no extradición, responde abogado de Pablo Romero (AUDIO)

Audio Noviembre 09 - Stalin Oviedo



"Tampoco pueden aventurarse a decir que estará de vuelta en 3 meses", recalcó Stalin Oviedo España aún no ha aceptado la extradición de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, aclaró su abogado, Stalin Oviedo. El documento que se conoció este 08 de noviembre, recalcó, "es un requisito que es insoslayable en un trámite". En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el jurista advirtió que no deberían "cantar victoria" antes de que se realice la audiencia en la cual se decidirá si es procedente o no la extradición de su defendido.

“La conclusión a la que llega el Fiscal es una solicitud al Juez que aún no avoca conocimiento. No tenía por qué conocerla, es decir, es reservada. Es una cuestión que no tiene excepción, es un mandato legal, es un requisito que tenía que darse. Pienso que no se debería cantar victoria antes de eso. Creo que se está descontextualizando lo que realmente significa el documento hecho público ayer”, comentó.

Este 09 de noviembre, la Procuraduría General del Estado (PGE) dio una explicación sobre el caso. Para el jurista, es preocupante, porque se ha demostrado, con documentos, que el Ecuador no es parte procesal y está representado por la Fiscalía Española. “De aquí viene una etapa en la que el Juez dirá que, en virtud de la comunicación Fiscal, avoca conocimiento y señala día y hora para la audiencia de juicio de extradición”.

“En esa audiencia se decidirá si es que es procedente o no, la extradición. Es decir, el documento de ayer es un requisito que es insoslayable en un trámite. Entonces, yo pienso que deberían manejar un poquito mejor la información. Tampoco pueden aventurarse a decir que (Pablo Romero) está de vuelta en 3 meses”, indicó.

Confirmó además, que esta audiencia aún no tiene fecha, pero recordó que si se concede el asilo pedido en mayo, la extradición quedaría sin efecto. “Yo me he mantenido un poco al margen de ese tema porque es más administrativo, que se sigue ante el Ministerio del Interior en España. Nosotros lo presentamos mucho antes de que se nos formulen cargos”.

“Esa solicitud ha sido ya aceptada a trámite, sin embargo, estamos a la espera de una resolución. Además, hay que recordar que nosotros hicimos una petición de asilo y protección internacional. Ahí todavía hay mucha tela por cortar, hay mucho tiempo por delante. Es preferible que el Estado ecuatoriano no diga más a que quede mal y diga cosas que no corresponden a la verdad”, comentó.

En cuanto a la resolución de la jueza Daniella Camacho, de llamar a juicio a su cliente, al expresidente Rafael Correa, a Diana Falcón y a Raúl Chicaiza; Oviedo reiteró que la magistrada no tomó en cuenta los alegatos que la defensa de los procesados presentó. “El fallo no tenía una estructura ordenada, éste tiene que cumplir ciertos requisitos que se encuentran contemplados en el COIP y en el Código Orgánico de la Función Judicial, que no se cumplieron”.

“El fallo se dividió en dos partes resolutivas. Es decir, la una que fue un sobreseimiento del cargo que nos imputó Fiscalía, que es el de asociación ilícita, y otra que es el auto de llamamiento a juicio por el delito de secuestro (ahora), plagio (en el Código Penal anterior), que no está claro. La imputación no está clara en el fallo. Puede ser que nos llegue por escrito, pero recordemos que ayer quedamos notificados”, comentó.

Fernando Balda y su abogado, Felipe Rodríguez, anunciaron que presentarán una denuncia, ahora, por presunto peculado debido a que, para su plagio, supuestamente, se utilizaron recursos públicos. Para Stalin Oviedo, la defensa del acusador está abierta a interponer cualquier tipo de acción, pero reflexionó: “¿Qué pasaría si en la audiencia de juicio salen inocentes?”.

“La investigación puede abrirse a petición de los señores o del Fiscal. Fiscalía, ya en su dictamen acusatorio, indica que hay indicios de peculado, fraude procesal y otros delitos. Ellos mismos deberían encargarse. Yo no he sido notificado de ningún proceso conexo al que fue resuelto”, puntualizó. Sin embargo, remarcó que esto también conllevaría algún tipo de riesgo (para los acusadores) porque existe una entrega de dinero por parte de Raúl Chicaiza a Fernando Balda.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com

Foto: Sonorama