Esteban Bernal: Abrimos todos los espacios para que no exista victimización de Sofía Espín (AUDIO)

Audio Noviembre 09 - Esteban Bernal



Además, manifestó que les tomó por sorpresa la moción de Fernando Flores para se necesite 91 votos para la destitución de una asambleísta. "Lo hizo por ingenuidad o mala fe" El asambleísta Esteban Bernal, quien presentó la denuncia en contra de Sofía Espín por visitar a una exagente procesada en el caso Balda, manifestó que para que no exista una mínima posibilidad de victimización y que no diga que no se le ha permitido presentar documentación, se han abierto todos los espacios para que Sofía Espín se defienda. Uno de ellos, votar a favor de la moción que presentó María José Carrión para que, en 24 horas, presente más pruebas de descargo. "Pruebas de qué, si finalmente lo que dice el informe de la Comisión determina que hubo una irregularidad y una incompatibilidad de funciones", afirmó.