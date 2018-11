JUSTIFICACIÓN: Gustavo Vega Delgado pone a Ecuador en conflicto con OEA (VIDEO)

"La OEA no tiene por qué poner sus narices en la soberanía nacional", criticó Presidente Consejo Nacional Electoral Transitorio El presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE-T), Gustavo Vega, justificó la decisión tomada en el organismo de no aceptar la certificación ISO que la Organización de Estados Americanos (OEA) otorgó a la institución, argumentando que "es falso que el ISO de certifique la calidad del proceso eleccionario", pero además, por temas de austeridad. Asimismo, aseguró que fue rechazada la Misión de Observación de la OEA por temas de soberanía. "La OEA no tiene por qué poner sus narices en la soberanía nacional".