Humberto Cholango renuncia como encargado del Ministerio de Ambiente

Aún no se confirma oficialmente si el Presidente Moreno aceptó o no su renuncia El Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, confirmó la renuncia de Humberto Cholango como encargado del Ministerio de Ambiente. No cree que esta decisión se dé por el proyecto que el Gobierno tiene de explotar la zona de Ishpingo, en el Yasuni. Más bien, considera que se debe a la fusión de Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua. De igual forma, dirigentes de la CONAIE confirmaron que Cholango dimitió de este encargo.