Con llamado a juicio "me quieren mantener en el destierro varios años", advierte Rafael Correa

"No esperaba absolutamente nada de una "justicia" que recibe consignas, no argumentos", enfatizó Una vez que se conoció la decisión de la jueza Daniella Camacho de llamar a juicio al ex Presidente de la República, Rafael Correa, y otros más en el caso Balda, el ex Mandatario admitió que "no esperaba absolutamente nada de una "justicia" que recibe consignas, no argumentos". Develó que la intención es que mantenerlo "en el destierro varios años".