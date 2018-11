OPINIÓN (El Oro) Diálogo de esperanza con el Ministro

"No vemos a ofrecer cosas que no podamos cumplir", indicó Pablo Campana El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana Sáenz, llegó ayer a Machala, para establecer un diálogo con el sector camaronero y pesquero de la provincia. "No venimos a ofrecer cosas que no podemos cumplir", dijo.