Filtran supuesta portada de diario El Telégrafo con dictamen en caso Balda antes de conocerse resolución oficial

"Jueza dispone juicio y prisión contra expresidente Rafael C.", indica una captura de pantalla mostrada por Exmandatario en su cuenta en Twitter Momentos antes de que se conozca la decisión de la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, sobre si llama o no a juicio al Expresidente de la República, Rafael Correa, al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y a los exagentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza, por los presuntos delitos de asociación ilícita y plagio al político Fernando Balda, el Exmandatario se hizo eco de la información publicada por la cuenta de Twitter "Información Dura" que filtró una supuesta portada de diario El Telégrafo con el dictamen de la magistrada antes de que sea expuesto en la audiencia. "Jueza dispone juicio y prisión contra expresidente Rafael C.", indica la presunta página del medio de comunicación.