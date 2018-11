Yaku Pérez: "Más del 13% del territorio nacional sigue comprometido a la mega minería" (AUDIO)

Audio Noviembre 07 - Yaku Pérez



Manifestó que saludan el diálogo nacional, pero lamenta que "no se ha avanzado casi nada, tal vez menos del 5%. El Gobierno no ha cumplido con las promesas del diálogo" Yaku Pérez, presidente de la ECUARUNARI, anunció que la movilización nacional, que partió desde Zamora Chinchipe y se dirige a Quito, es porque no existe una respuesta del Gobierno antes varias de sus demandas. Informó que más del 13% del territorio nacional sigue comprometido a la mega minería metálica, que continúa la militarización, la criminalización de los defensores del agua. Reveló que el 95% de las regalías le corresponde al concesionario y solo el 5% se queda el Gobierno. Por ello, calificó de una mentira que se haya dicho que hasta el 2021 van a tener el 5% del PIB por actividad minera.