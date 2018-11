"Reunificación familiar", ironiza Santiago Cuesta sobre Jorge Glas: "Debe extrañar a su papá, a su tío y a su primo, todos reos convictos"

Para Consejero de Gobierno, situación que vive Exvicepresidente es tan solo un "show mediático de correístas para desestabilizar" al régimen "Yo creo que lo que debemos hacer, no me compete a mí sino al Ministerio de Justicia, es la reunificación familiar. Él debe estar con su papá, con su tío y con su primo, en Guayaquil –todos ellos, reos convictos-", ironizó el consejero de gobierno, Santiago Cuesta, sobre el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, quien se encuentra hospitalizado tras 17 días de huelga de hambre.

“Él está monitoreado con la ambulancia, con médicos que chequean, no solo a él, sino a todos los presos. Efectivamente, tuvo una descompensación, el médico consideró que valía la pena trasladarlo al Andrade Marín, está estable, no corre ningún peligro. Es parte del show mediático porque empezaron a calentarse en las redes sobre esta situación”, dijo.

Para Cuesta, el “show” es protagonizado por los correístas con el objetivo de “desestabilizar a un gobierno que está tratando de sacar adelante la economía del país e institucionalizarlo”. “Por un lado están los correístas que, según (Ricardo) Patiño, le damos (a Glas) agua con lodo, por el otro lado, dije que el señor tenía ciertos privilegios. Se le había puesto un televisor, tiene una computadora donde puede escribir, está en un cuarto aislado”.

“Entonces, eso es criticado por los anticorreístas y es que no les podemos dar gusto a todos. Los anticorreístas quieren que Glas tome agua con lodo, que lo tiremos, lo humillemos y lo hagamos pedazos en una cárcel. El señor fue un expresidente encargado, un exvicepresidente electo en dos oportunidades, merece que se lo trate con respeto y así lo estamos tratando”, relató.

Insistió en que la exautoridad no es un preso político, sino un “reo convicto”. Según explicó, presos políticos son personas que van a la cárcel sin un juicio justo, pero que en el caso de Glas, ha tenido tres instancias en donde se lo ha declarado culpable. “Ya su sentencia está ejecutoriada, por lo tanto, él es un reo convicto, no un preso político”.

“Yo creo que lo que debemos hacer, no me compete a mí sino al Ministerio de Justicia, es la reunificación familiar. Él debe estar con su papá, con su tío y con su primo, en Guayaquil. Su familia está cerca. Yo creo que lo que debería hacer el gobierno, el Ministerio de Justicia en este caso, es enviarlo a Guayaquil”, ironizó.

Y es que Cuesta se refirió a Jorge Glas Viejó, quien fue condenado a 20 años de prisión por el delito de violación. También a Ricardo Rivera, sentenciado a 6 años de cárcel por asociación ilícita. Y a Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, investigado por presunto peculado y lavado de activos.

“Esto me parece algo tan trivial, si Jorge Glas come o no come. Si no quiere comer que no coma, ¿cuál es el problema? Nosotros le brindamos la oportunidad de darle la comida, si no quiere comer, que no coma. Yo creo que deberíamos hacer la reunificación familiar. Debe extrañar a su papá –que es reo convicto-, a su tío –reo convicto-, y al primo –que está procesado por ladrón. Mejor que se reunifique la familia en Guayaquil”, dijo.

(JPM)

Fuente: Telerama

Ecuadorinmediato.com